Motociclista muere tras chocar contra baranda frente al aeropuerto 

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Burgos falleció la madrugada de este lunes, tras sufrir un accidente de tránsito en la motocicleta que conducía frente al aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió en el sector de Río Segundo.

Por razones que todavía se investigan, en apariencia, el hombre habría perdido el control de la motocicleta y colisionado contra la estructura metálica.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a la 1:16 a. m. y desplazó una unidad de soporte avanzado al sitio. A su llegada, los socorristas valoraron al adulto, quien presentaba múltiples lesiones y ya no tenía signos vitales.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.