Motociclista muere tras chocar con patrulla en Escazú

Un motociclista de 62 años falleció la noche de este miércoles luego de colisionar con la parte trasera de una patrulla de la Policía Administrativa en Escazú, San José.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió alrededor de las 11:06 p.m., unos 400 metros antes de llegar al peaje de Escazú.

La víctima fue identificada con el apellido Viales, quien, por razones que aún son investigadas, impactó la motocicleta que conducía contra la parte trasera del vehículo policial.

Tras el choque, personal de la Cruz Roja Costarricense atendió al motociclista y lo trasladó en condición delicada al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, al momento de su ingreso al centro médico fue declarado fallecido.

El OIJ indicó que las circunstancias que provocaron la colisión continúan bajo investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El cuerpo de Viales fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.