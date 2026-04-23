Motociclista muere tras chocar con camión en la Ruta 27

Un hombre falleció la tarde de este jueves tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector de San Rafael de Escazú, sobre la Ruta 27, donde una motocicleta colisionó contra un camión.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, en el sitio se desplegaron unidades de soporte avanzado y equipos de rescate, debido a que la víctima quedó prensada bajo el vehículo pesado.

Mortal accidente en la Ruta 27.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el conductor de la motocicleta fue declarado sin signos vitales. Las autoridades confirmaron que se trata de un paciente hombre, quien permanecía atrapado debajo del camión.

Los rescatistas se mantienen a la espera de la autorización de las autoridades judiciales para proceder con la liberación del cuerpo, mientras el caso queda bajo investigación para determinar las circunstancias del accidente.