Un hombre identificado con el apellido Calvo, de 36 años, perdió la vida la noche del martes tras verse involucrado en un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en Piedras Blancas de Osa, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Según el informe preliminar, Calvo viajaba en motocicleta cuando por razones que se investigan, en apariencia colisionó de frente contra otro vehículo”, indicó la Policía Judicial.

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista falleció en el lugar. El accidente se registró alrededor de las 7:45 p.m.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial para su autopsia correspondiente.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar las causas exactas del accidente.