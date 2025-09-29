Un hombre perdió la vida la madrugada de este lunes luego de un accidente de tránsito entre una motocicleta y un tráiler en El Guarco de Cartago.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 4:28 a.m. sobre una colisión en el sector de Tejar, 500 metros al este del nuevo cruce hacia la Zona Franca.

Al llegar al sitio, los socorristas atendieron a un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue declarado fallecido en el lugar.

En la atención participó una unidad básica de la institución.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la investigación de las causas del accidente.