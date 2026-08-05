Motociclista intenta adelantar, cae a carril contrario y muere atropellado

Un hombre de apellido Valverde, de 23 años, falleció en un accidente de tránsito en Buenos Aires, Puntarenas, la noche del martes.

El suceso se presentó en el puente sobre el río Ceibo, camino hacia Buenos Aires.

Según versiones preliminares, Valverde iba a bordo de una motocicleta cuando trató de adelantar un tráiler y, como resultado, chocó contra un vehículo del carril contrario.

Tras la colisión, el motociclista fue atropellado.

El hombre fue declarado fallecido en el sitio y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que mediaron en este accidente.