Motociclista grave tras caer a guindo en Sarchí

Un motociclista de aproximadamente 25 años de edad resultó gravemente herido la tarde de este domingo tras caer a un guindo de seis metros de profundidad en el sector de San Pedro de Sarchí, en Alajuela.

Tanto la Cruz Roja Costarricense como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, equipos de rescate y oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio para rescatar al joven.

Tras varios minutos de labores, lograron extraer a la víctima, quien fue trasladada en condición crítica al Hospital San Francisco de Asís de Grecia.

Las circunstancias que provocaron el accidente son investigadas por las autoridades correspondientes.

Con información del corresponsal Roger Soto.