Motociclista fallece tras vuelco de moto en Upala

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de 33 años, en el sector de Upala, en la provincia de Alajuela.

Según reporta Cruz Roja, se dio tras el vuelco de una motocicleta con un hombre adulto gravemente herido en la escena.

Al arribo de los paramédicos, localizaron a un hombre de 33 años con múltiples traumas producto del incidente y lo declararon sin vida en el sitio.

La escena quedó bajo resguardo mientras se realizaron las coordinaciones respectivas con las autoridades judiciales.

De manera preliminar, se presume que el accidente se produjo tras la pérdida de control de la motocicleta, lo que provocó el vuelco. No se descartan otros factores asociados, los cuales serán determinados mediante la investigación correspondiente.