Motociclista derrapa en la Ruta 32: muere de camino al hospital  

Un motociclista falleció la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente de tránsito en la Ruta 32, en el sector hacia Limón.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 8:37 a.m., luego de que se informara sobre el derrape de una motocicleta. En el lugar, los paramédicos abordaron a un hombre adulto con múltiples traumas, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles.

Sin embargo, durante el traslado, el paciente sufrió un deterioro y fue declarado sin signos vitales. Ante esta situación, se coordinó con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las diligencias correspondientes.

Por orden de un juez del juzgado penal de Pococí se ordenó que la ambulancia se desplazara hasta el parqueo del OIJ de Guápiles donde en este momento están realizando el levantamiento del cuerpo.

Foto: cortesía corresponsal.

Menos de una hora después, otro accidente fatal se registró en la Ruta 27, a la altura de Escazú, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar contra un tráiler.

Este segundo caso fue reportado a las 9:27 a.m. y, al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Ambos hechos, ocurridos en un lapso menor a 3 horas.

Las autoridades se mantienen investigando las circunstancias de ambos accidentes para determinar las causas.