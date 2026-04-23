Motociclista colisiona contra tráiler y muere prensado debajo de las llantas

Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de este miércoles cuando un motociclista y un tráiler colisionaron en la rotonda en la entrada a APM Terminals en Limón, dejando como resultado la muerte del motociclista.

Según la información preliminar, la víctima era de apellido Chavarría y se dirigía en sentido Limón-Siquirres, mientras que el conductor del tráiler se trasladaba hacia el muelle.

Por razones que se desconocen, se produjo el choque, quedando el motociclista prensado debajo de las llantas del tráiler.

Las autoridades se apersonaron al lugar para el levantamiento del cuerpo y, asimismo, le realizaron la alcoholemia al trailero, dando como resultado 0.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.

Foto: corresponsal Raúl Cascante