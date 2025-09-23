La Cruz Roja Costarricense atendió un aparatoso accidente de tránsito ocurrido este martes al costado sur del Parque Central de Guadalupe, frente a la iglesia católica de la zona.

Según el reporte preliminar, un motociclista de aproximadamente 30 años quedó atrapado parcialmente bajo un camión pesado tras la colisión.

Al llegar la primera unidad de respuesta, se confirmó que el hombre se encontraba consciente, alerta y orientado, aunque prensado por el vehículo.

Inmediatamente, las autoridades iniciaron las labores de rescate con personal de soporte avanzado, soporte básico y equipos especializados.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberar al paciente y de inmediato procedieron a trasladarlo en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas de la colisión.