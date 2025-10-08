Un hombre requirió ser trasladado en condición crítica a un centro médico luego de un accidente de tránsito la mañana de este miércoles.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron recibir la alerta a las 4:52 a.m.

El hecho se habría presentado en el sector de Monterrey de San Carlos, Alajuela, donde en apariencia una motocicleta se habría volcado.

Al llegar a la escena, la Cruz Roja aborda a un hombre adulto, el cual se presentaba politraumado y requirió su traslado en condición crítica al Hospital de San Carlos.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica.