Una motocicleta colisionó contra un caballo en Katira de Guatuso la noche de este domingo y dejó como resultado víctimas mortales.

El reporte de la Cruz Roja indica que se abordaron 3 pacientes, 2 de ellos masculinos y uno sin vida.

La otra persona atendida sería una menor de edad que fue trasladada en condición crítica al centro médico y su estado al momento del traslado sería delicado.

El caballo involucrado en el accidente también falleció.

La emergencia se presentó a las 6:13 p.m. y fue atendida por tres unidades básicas de Cruz Roja.