La Cruz Roja Costarricense se encuentra atendiendo una emergencia la tarde de este miércoles en el sector de San Ignacio de Acosta.

Las autoridades destacaron que una motocicleta en la que viajaban 2 personas se habría quedado sin frenos.

Esto provocó que cayera en una quebrada de aproximadamente 30 metros.

“Una unidad básica ya se encuentra en la escena y movilizamos una unidad de rescate, unidad avanzada y recurso de la Unidad Especializada de Primera Intervención”, confirmó Cruz Roja.

Se desconoce de momento la condición en la que se encuentran los 2 ocupantes.

Noticia en desarrollo.