La tarde de este domingo, a eso de las 4:25 p. m., se registró un accidente de tránsito en La Tabla de Río Cuarto, 300 metros al sur de la plaza de fútbol.

En el hecho colisionaron dos motocicletas, aparentemente luego de que uno de los conductores intentara esquivar un hueco en la vía.

En una de las motos viajaba un hombre junto a una mujer, mientras que en la otra circulaba un hombre solo.

La Cruz Roja, con unidades de Pital y Río Cuarto, atendió la emergencia y trasladó a los dos hombres en condición delicada (categoría roja). Ambos fueron llevados inicialmente a la clínica de Pital y, posteriormente, referidos al Hospital San Carlos.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso.

Corresponsal Mariluz Rojas.