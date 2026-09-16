Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día este miércoles, en Limón y, tras cometer el crimen, los sospechosos habrían intentado escapar en una motocicleta que terminó quedándose varada en el lugar.

El homicidio ocurrió en las cercanías de la entrada al barrio La Colina, a un costado de la Ruta 32, en un sector donde aparentemente suelen permanecer taxistas informales a la espera de clientes.

Homicidio en Limón. Foto: corresponsal Raúl Cascante.

Según la información preliminar, los sujetos habrían utilizado la motocicleta para movilizarse y huir después de disparar contra la víctima. Sin embargo, el vehículo presentó problemas y quedó abandonado en la escena.

Esta es la motocicleta que abandoraron en la escena.

Ante esta situación, los sospechosos decidieron continuar la huida a pie, mientras la motocicleta permaneció en el sitio del crimen. El momento en que el vehículo quedó varado fue captado en imágenes.

La Cruz Roja recibió el reporte a las 9:34 a. m. y desplazó una unidad básica para atender la emergencia. Al llegar, los paramédicos encontraron a un hombre adulto con múltiples impactos de arma de fuego, quien ya no presentaba signos de vida.

El sitio fue acordonado por las autoridades, que realizaron las diligencias correspondientes para recopilar evidencia que permita establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Homicidio en Limón. Foto: corresponsal Raúl Cascante.

De momento se desconocen las causas que habrían motivado el homicidio. El caso permanece bajo investigación judicial.