Mortal ráfaga de balas: Mujer muere en el sitio

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Una mujer de 29 años fue ejecutada a balazos durante los primeros minutos de este jueves tras ser víctima de un ataque armado contra la vivienda en la que se encontraba, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales con el apellido Freeman.

El reporte policial ingresó a las 00:30 a.m. de este 15 de octubre, ubicando la escena en el sector de Limón 2000, Etapa B, en el distrito de Río Blanco, Limón.

De acuerdo con la información preliminar recabada por la policía judicial, la mujer estaba en el interior del inmueble cuando entre tres y cuatro sujetos a bordo de motocicletas se aproximaron al lugar y comenzaron a disparar indiscriminadamente hacia la vivienda.

Durante la ráfaga de disparos, la víctima recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó la muerte de forma instantánea en la escena.

Tras perpetrar el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga a alta velocidad. Agentes del OIJ de Limón se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios balísticos clave para el expediente.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras la policía judicial mantiene la investigación abierta para dar con el paradero de los atacantes y determinar el móvil del crimen.