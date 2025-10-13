Una persona murió calcinada tras un incendio en una vivienda en el sector de Caldera de Esparza, Puntarenas.

El lamentable hecho fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron recibir la alerta de un incendio estructural a la 1:47 a.m.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos confirmó que atendió la emergencia, destacando que las llamas se presentaron en una estructura de 40 metros cuadrados.

Producto de esto, una mujer fue encontrada sin vida en una cama de la vivienda, según confirmó Bomberos.

La víctima del caso sigue sin ser identificada.