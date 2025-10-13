El pasado jueves 2 de octubre, en horas de la madrugada, ocurrió un incendio en un hotel de San José que acabó con la vida de 5 personas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles de la línea investigativa que manejan sobre lo sucedido.

Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que en el suceso fallecieron 2 mujeres y 3 hombres.

“El proceso de investigación todavía sigue. Estamos terminando de identificar los cuerpos. Hay que recordar que, si bien las personas se registran con un nombre, no es necesariamente el nombre verdadero“, aclaró Zúñiga.

Foto: Wilbert Hernández.

El jerarca explicó que están haciendo exámenes de ADN a los familiares más cercanos de las víctimas para así identificarlos.

“Si es accidental o es provocado, va a depender gran parte de los resultados de ingeniería de bomberos y también de OIJ”, añadió.

Techo colapsó tras incendio. Foto: Wilbert Hernández.

Randall Zúñiga aclaró que tienen la línea investigativa “bastante clara” y están a la espera de los dictámenes finales para proceder.