Una brutal agresión ocurrida en pleno centro de San José y captada por cámaras de seguridad mantiene tras la pista a seis hombres, quienes figuran como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de 60 años.

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó este lunes la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que aparecen en un video de vigilancia, ya que serían los presuntos responsables de la muerte de un hombre de apellido Vega.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2026, a las 3:18 a. m., en el centro de San José.

Según la información preliminar, el hombre fue interceptado en vía pública por seis sujetos, quienes presuntamente lo agredieron con golpes y patadas. Durante el ataque sufrió una lesión en el ojo izquierdo y, posteriormente, falleció a consecuencia de las heridas.

Como parte de las diligencias, el OIJ divulgó las imágenes de los sospechosos y pidió a cualquier persona que los reconozca comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645.

Los sospechosos fueron descritos de la siguiente manera:

Sospechoso #1: Vestía pantalón y camiseta de manga larga color blanco, tenis negros y gorra negra con blanco.

Vestía pantalón y camiseta de manga larga color blanco, tenis negros y gorra negra con blanco. Sospechoso #2: Pantalón color caqui, suéter azul y tenis blancos.

Pantalón color caqui, suéter azul y tenis blancos. Sospechoso #3: Pantalón negro y suéter oscuro.

Pantalón negro y suéter oscuro. Sospechoso #4: Vestía completamente de color negro.

Vestía completamente de color negro. Sospechoso #5: Short negro, suéter negro con estampado al frente y tenis negros con blanco.

Short negro, suéter negro con estampado al frente y tenis negros con blanco. Sospechoso #6: Pantalón blanco, suéter negro y gorra blanca.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para aportar cualquier información que permita identificar a los sospechosos o esclarecer este caso. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645, línea habilitada por el Centro de Información Confidencial del OIJ.