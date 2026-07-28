Las consecuencias del doble atropello ocurrido la noche del lunes, en Llanos de Santa Lucía, Cartago, se agravaron luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmara la muerte de la segunda víctima, quien permanecía hospitalizada tras el impacto.

Además, las autoridades revelaron que el conductor del vehículo tipo pick-up involucrado en el accidente dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

Los fallecidos fueron identificados como un hombre de apellido Ilama, de 55 años, y otro de apellido Zúñiga, de nacionalidad nicaragüense.

De acuerdo con la investigación preliminar, ambos caminaban por vía pública, poco después de las 7:00 p.m., cuando fueron embestidos por el vehículo.

Ilama falleció en el lugar, mientras que Zúñiga fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta, donde horas más tarde fue declarado sin vida.

Tras el accidente, oficiales de la Policía de Tránsito practicaron la prueba de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo. Posteriormente, bajo dirección funcional del Ministerio Público, procedieron con su detención para continuar el proceso judicial.

La versión preliminar de los hechos indica que una de las víctimas se desplazaba en silla de ruedas y era asistido por la otra persona al momento del atropello.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial, donde se les practicará la autopsia correspondiente, mientras el OIJ mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.