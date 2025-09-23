Una colisión entre 2 motocicletas tuvo lugar la mañana de este martes en el sector de Cariari en Pococí, Limón.

El suceso fue atendido por la Cruz Roja Costarricense, quienes afirmaron recibir la alerta a las 8:11 a.m.

En el sitio, las autoridades destacan abordar a 2 hombres adultos. Uno es declarado sin signos vitales en la escena, mientras que el otro es trasladado urgente a centro médico.

Para la atención del caso, Cruz Roja movilizó una unidad básica y el apoyo de unidad avanzada.

El caso quedará en manos de las autoridades correspondientes.