Una colisión entre 2 motocicletas tuvo lugar la mañana de este martes en el sector de Cariari en Pococí, Limón.
El suceso fue atendido por la Cruz Roja Costarricense, quienes afirmaron recibir la alerta a las 8:11 a.m.
En el sitio, las autoridades destacan abordar a 2 hombres adultos. Uno es declarado sin signos vitales en la escena, mientras que el otro es trasladado urgente a centro médico.
Para la atención del caso, Cruz Roja movilizó una unidad básica y el apoyo de unidad avanzada.
El caso quedará en manos de las autoridades correspondientes.