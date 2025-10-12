Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en Ciudad Quesada, San Carlos, cuando una motocicleta y un vehículo liviano colisionaron.

El hecho se dio en las cercanías de la Quebrada del Palo, 100 metros al norte del Hotel La Nube, sobre la ruta 140 hacia Aguas Zarcas.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, tras el impacto, el motociclista salió expulsado y cayó a un guindo, por lo que los socorristas lo declararon fallecido en el lugar.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

El paso vehicular permanece regulado, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para determinar las causas del accidente.

Las autoridades piden precaución a los conductores que transitan por la zona.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.