Un motociclista perdió la vida la mañana de este domingo tras una colisión con un vehículo liviano en la ruta 140, a la altura de Quebrada del Palo, en Ciudad Quesada.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:50 a. m., cuando la motocicleta impactó contra el automóvil y el conductor salió expulsado, cayendo a un guindo de aproximadamente 30 metros.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Socorristas de la Cruz Roja confirmaron su fallecimiento en el lugar.

En el vehículo involucrado viajaban 3 personas; dos de ellas huyeron tras el accidente.

Al tercer ocupante se le practicó la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0.66 gramos de alcohol por litro de sangre.

No obstante, la Policía de Tránsito informó que aún se investiga si este hombre era quien conducía el automóvil al momento del hecho.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de San Carlos.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.