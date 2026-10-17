Mortal choque en Ruta 27: conductor iba bajo efectos del alcohol

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Una mujer de apellido Dávila, de 48 años y nacionalidad nicaragüense, falleció la noche del viernes en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 27, a la altura de La Ceiba de Orotina, en el kilómetro 65.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se reportaron alrededor de las 7:00 p.m., cuando la víctima viajaba en un automóvil junto con otras dos mujeres y el conductor.

Foto: tomada de Waze CR.

En apariencia, el chofer habría intentado realizar un adelantamiento y, al percatarse de que podía colisionar contra la barrera divisoria, ingresó a una calle lateral que conduce a una estación de servicio. En ese punto, el vehículo chocó contra un camión que estaba estacionado a la orilla de la vía.

Producto del impacto, Dávila falleció en el sitio. Las otras dos mujeres que viajaban en el automóvil fueron trasladadas al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

El conductor, un hombre de apellido Gómez, también de nacionalidad nicaragüense y mayor de edad, quedó detenido. Según el OIJ, la prueba de alcoholemia que se le practicó dio resultado positivo.

El cuerpo de la fallecida fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las eventuales responsabilidades.