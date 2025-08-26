Una colisión múltiple entre un camión, vehículo liviano y una motocicleta tuvo lugar en el sector de Grecia sobre la Ruta 1.

La Cruz Roja Costarricense destacó que recibieron la alerta a las 8:35 a.m.

Al llegar a la escena, los cuerpos de emergencia abordan a 2 pacientes. Un hombre en condición crítica y una mujer prensada debajo del camión sin signos vitales.

Según destacó Cruz Roja, al sitio se desplazaron múltiples recursos de soporte avanzado y rescate.

Estos estarían trabajando en la liberación del cuerpo de la fallecida para remitirlo a las autoridades policiales.