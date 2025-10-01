Un hombre perdió la vida la noche del martes en un accidente de tránsito en el sector de La Uruca.

Según destalla el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso se reportó a eso de las 9:29 p.m.

De manera preliminar, las autoridades mencionan que el ahora fallecido viajaba en una motocicleta, cuando se topó con un vehículo que realizaba una maniobra de vuelta en U y fue impactado de frente.

Esto provoco que el hombre, identificado de apellido Ocampo, de 31 años de edad y de nacionalidad colombiana, perdió la vida en el sitio.

Por su parte, el conductor del vehículo se dio a la fuga.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se encuentra investigación.