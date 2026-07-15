El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la versión preliminar sobre el accidente de tránsito que cobró la vida de un joven de 24 años durante la madrugada de este miércoles en Pital de San Carlos.

La víctima fue identificada con el apellido Rojas, quien falleció tras una colisión entre dos motocicletas ocurrida alrededor de la 1:00 a. m. En el accidente también resultó herido otro motociclista de apellido Vargas, quien permanece hospitalizado.

De acuerdo con la información brindada por el OIJ, ambas motocicletas circulaban en el mismo sentido y por el mismo carril cuando, en apariencia, una de ellas intentó realizar un adelantamiento por la derecha.

Según la investigación preliminar, el conductor habría perdido el control de la motocicleta, impactó contra una baranda ubicada a un lado de la carretera y, producto del golpe, colisionó contra la otra motocicleta que transitaba por el lugar.

Los agentes judiciales señalaron que todavía no se ha determinado en cuál de las motocicletas viajaba cada uno de los involucrados, por lo que continúan realizando inspecciones para establecer con exactitud la dinámica del accidente y las responsabilidades.

El cuerpo de Rojas fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente, mientras las investigaciones continúan por parte de las autoridades para esclarecer por completo las causas del fatal accidente.