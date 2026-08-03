Mortal balacera en Tamarindo: OIJ identifica víctimas de homicidio 

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las dos víctimas mortales de la balacera ocurrida la madrugada del domingo en Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, un ataque que además dejó a otras cuatro personas heridas.

Los fallecidos fueron identificados como dos hombres de apellidos Espinoza, de 32 años, y Contreras, de 33 años, ambos de nacionalidad nicaragüense.

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, la alerta ingresó a las 3:57 a. m. Las víctimas viajaban en un vehículo cuando, por razones que aún investigan, fueron interceptadas por otro automóvil desde el cual les dispararon en múltiples ocasiones.

Fotografía: corresponsal Manuel Gutiérrez

Como consecuencia del ataque, ambos hombres fallecieron en el sitio, mientras que los ocupantes del vehículo desde el que se realizaron los disparos escaparon del lugar.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que, además de las dos personas fallecidas, otras cuatro personas adultas presentaban heridas por arma de fuego. Sin embargo, ninguna aceptó ser trasladada a un centro médico para recibir atención.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que los agentes judiciales mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables del ataque.