Mortal balacera en Tamarindo: Doble homicidio y cuatro heridos

Tamarindo fue el epicentro de una mortal balacera en horas de la madrugada que dejó como resultado dos personas fallecidas y cuatro heridos.

Los hechos se dieron cerca de las 3:30 a.m de este domingo.

Según el reporte oficial de la Cruz Roja Costarricense (CRC), a la llegada de las unidades se encontraron dos personas sin vida en el lugar y cuatro personas adultas más, quienes no quisieron ser trasladadas a un centro médico, pese a las heridas de bala.

La emergencia fue atendida por dos unidades básicas de Cruz Roja.

Se desconoce la identidad de las víctimas, así como el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para dar más detalle de lo ocurrido.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.