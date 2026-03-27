Mortal atropello en Mora: “Se necesita más señalización”

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un atropello en Mora, cerca de la Plaza Vía Colón, dejó a una mujer fallecida durante la madrugada de este viernes.

Esta situación mantiene en alerta a las autoridades de tránsito, principalmente municipales, quienes alegan que “se ocupa más señalización y demarcación”.

Así lo dio a conocer Leonardo Trejos, oficial de tránsito municipal de Mora, quien indicó que han hecho lo posible desde la alcaldía, pero al tratarse de una ruta nacional, debe haber colaboración por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Foto: Jorge Castillo

“Por aquí se ven hasta dos accidentes por semana”, dijo el oficial.

En la Ruta Nacional 22 en Mora, transitan al menos 1500 motocicletas diarias, lo que hace que haya un control más estricto por parte de los oficiales.

El accidente se dio a las 5:21 am y al lugar se acudieron oficiales de Fuerza Pública, Tránsito y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.