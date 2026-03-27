Un atropello en Ciudad Colón dejó como saldo la muerte de una mujer de 40 años, de acuerdo con autoridades de Cruz Roja.

Según trascendió, los hechos ocurrieron frente al supermercado del Fresh Market en la zona.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que fueron alertados del accidente y al llegar al sitio encontraron a la mujer sin signos vitales.

Los socorristas dejaron la escena en manos del Organismo de Investigación Judicial para el levantamiento del cuerpo e iniciar las indagaciones de lo ocurrido.