Un hombre adulto falleció en San Jerónimo de Moravia luego de sufrir un violento ataque por parte de un perro, que le provocó heridas en brazos, abdomen, piernas, espalda y rostro.
La Cruz Roja Costarricense informó que al llegar al sitio, el paciente presentaba múltiples lesiones graves y ya no tenía signos vitales.
Según explicó el cruzrojista Andrew Rojas Thomas, la víctima presentaba múltiples traumas por mordedura en prácticamente todo el cuerpo, lo que habría provocado un sangrado severo y, eventualmente, su fallecimiento.
El ataque ocurrió dentro de una vivienda, donde el hombre fue sorprendido por el animal, en apariencia de raza American Staffordshire Terrier. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio.
Incluso, algunas personas que intentaron intervenir también requirieron valoración médica por parte de la Cruz Roja.
El perro, que permanece en el sitio, continúa mostrando comportamiento agresivo, por lo que las autoridades han pedido mantener distancia mientras se coordina su control.
El caso se encuentra ahora en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará el levantamiento del cuerpo y determinará las circunstancias exactas de este hecho.