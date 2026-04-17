Un testimonio estremecedor revela los últimos momentos del hombre de 69 años que falleció tras ser atacado por un perro en San Jerónimo de Moravia.

Andrés Oviedo, familiar de la víctima (en apariencia el yerno) y testigo directo, relató que todo ocurrió en cuestión de minutos, luego de que escuchara los gritos de auxilio.

“Escuché los gritos del señor desesperadamente. De una vez supe que era el perro que lo había agarrado”, narró Oviedo.

Este es el perro que atacó a la víctima.

El hombre intentó pedir ayuda de inmediato, contactando a los servicios de emergencia y alertando a vecinos, pero la agresividad del animal impidió cualquier intervención.

“Lo tenía prensado por el brazo… a ese perro no se le puede meter las manos, no hay forma. Él me pedía ayuda desesperadamente, pero no pude hacer nada”, lamentó.

Según su relato, cuando logró acercarse, el perro mantenía a la víctima en el suelo y no la soltaba. Minutos después, al regresar al lugar tras buscar ayuda, se enteró de que el hombre ya había fallecido.

Oviedo también aseguró que el animal, que pertenece al hijo de la víctima, ya había protagonizado ataques previos, principalmente contra otras mascotas en la zona.

“Ese perro no es la primera vez que se jala un problema de esos. Es extremadamente agresivo”, afirmó.

Este es el lugar donde ocurrió el ataque. Foto: Marisol Abarca.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que al llegar al sitio el hombre presentaba múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo, incluyendo brazos, piernas, espalda y rostro, y ya no contaba con signos vitales.

El caso se encuentra en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras el perro permanece bajo resguardo.