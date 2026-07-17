Mortal ataque a balazos en bar: OIJ identifica a víctima y herido

Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos y otro resultó herido durante un violento ataque ocurrido la noche del jueves, dentro de un bar en Siquirres, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Medina, de 35 años, mientras que el herido es un hombre de apellido Coto, de 43 años, quien permanece estable tras ser trasladado al Hospital Tony Facio, en Limón.

Corresponsal Naun Mora.

Según las primeras investigaciones, ambos compartían junto a otras tres personas dentro del establecimiento cuando un sujeto ingresó al bar. En apariencia, el sospechoso pidió una bebida y, minutos después, sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra Medina, quien falleció en el lugar.

Corresponsal Naun Mora.

Tras el ataque, el agresor huyó de la escena. De momento, las autoridades desconocen si actuó solo o si contaba con apoyo de otras personas que lo esperaban fuera del local.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia a las 8:52 p. m. en el centro de Siquirres. Los socorristas localizaron a dos hombres con múltiples impactos de bala; uno fue declarado sin signos vitales en el sitio y el otro fue trasladado en condición crítica, aunque posteriormente el OIJ confirmó que se encuentra estable.

Agentes de la Subdelegación del OIJ de Siquirres mantienen la investigación para esclarecer el móvil del homicidio.