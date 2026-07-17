Mortal accidente: Una persona pierde la vida tras violento choque

Un hombre falleció la madrugada de este viernes, en un violento accidente de tránsito ocurrido en Pozos de Santa Ana, San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 4:59 a. m., luego de una colisión entre un vehículo y una motocicleta.

Cuando los socorristas llegaron al lugar localizaron a un hombre adulto con lesiones de gravedad y, tras la valoración correspondiente, fue declarado sin signos vitales en la escena.

Para atender la emergencia se desplazó una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja.

De momento, las circunstancias que provocaron el accidente no han sido dadas a conocer.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, quienes realizarán las investigaciones para esclarecer lo sucedido.