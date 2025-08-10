Uno de los vehículos afectados en el trágico accidente en la autopista Florencio del Castillo transportaba a una familia que se dirigía a Nicaragua para reunirse con sus seres queridos.

El accidente se reportó antes de las 2:00 a.m. de este domingo en La Unión de Cartago.

La colisión entre 2 vehículos dejó como saldo la muerte de una mujer nicaragüense y al menos 3 personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Max Peralta de Cartago.

Oficiales de Tránsito detuvieron a un conductor implicado en el accidente, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.

Fotografía: Joaquín Salas

*Con información del corresponsal Joaquín Salas