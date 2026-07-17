Un hombre falleció en un accidente de tránsito que se reportó frente al Centro Comercial del Sur, en San José.

La víctima viajaba en una motocicleta. La escena es custodiada por cuerpos de rescate que confirmaron el fallecimiento de la persona.

En el lugar se ubican 2 motocicletas y un camión del Ministerio de Seguridad. Por el momento se espera la llegada de personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la respectiva identificación de la víctima.

Cruz Roja, Fuerza Pública y Bomberos acudieron a atender la emergencia que se registró a las 11:35 a.m.

Por el momento, la vía principal está cerrada en el sentido que comunica Desamparados con San José.