Mortal accidente en Ulloa colapsa la General Cañas

Un mortal accidente entre un camión y una moto ocurrió la noche de este miércoles en el sector de Ulloa sobre la General Cañas, sentido hacia San José, ocasionando presas kilométricas en la pista.

Según reporte de la Cruz Roja Costarricense, el accidente ocurrió a eso de las 6:05 p.m, el conductor de la motocicleta falleció en el sitio.

De momento se desconoce tanto la identidad de la víctima como las causas del incidente.

Por su parte, conductores que transitan por la zona reportan presas kilométricas, específicamente 200 metros después del Centro de Convenciones, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.