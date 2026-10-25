Mortal accidente en San José en 5 fotos: Carro choca contra árbol

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San José Centro fue el epicentro de un nuevo accidente de tránsito en las carreteras del país, esta vez por la colisión de una motocicleta y un vehículo liviano.
Según la información preliminar de las autoridades, se trató de un choque entre un carro y una motocicleta; producto de la colisión, el vehículo colisionó contra un árbol y fue declarado sin vida en el lugar.
Vea las cinco fotos del lugar:
Los hechos se dieron antes de las 7:00 a.m. de este domingo en el sector de Catedral en Avenida 16, calle 1.
Declaraciones de la Cruz Roja: