Mortal accidente en San José en 5 fotos: Carro choca contra árbol

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

San José Centro fue el epicentro de un nuevo accidente de tránsito en las carreteras del país, esta vez por la colisión de una motocicleta y un vehículo liviano.

Según la información preliminar de las autoridades, se trató de un choque entre un carro y una motocicleta; producto de la colisión, el vehículo colisionó contra un árbol y fue declarado sin vida en el lugar.

Vea las cinco fotos del lugar:

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta

Los hechos se dieron antes de las 7:00 a.m. de este domingo en el sector de Catedral en Avenida 16, calle 1.

Declaraciones de la Cruz Roja: