Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un violento accidente cobra la vida de una mujer en el sector de Acapulco de Pocosol en San Carlos, la tarde de este martes.

Según información preliminar, la víctima viajaba a bordo de un cuadriciclo y, por razones que aún se desconocen, colisionó contra un camión que circulaba en sentido contrario.

Al llegar la Cruz Roja Costarricense al sitio, declaró a la mujer fallecida.

El accidente ocurrió en la ruta 35, en dirección hacia Los Chiles, por lo que de momento, el paso por la misma se encuentra cerrado.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.

Foto: Corresponsal Mariluz Rojas