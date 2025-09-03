La Cruz Roja Costarricense informó que un hombre perdió la vida este miércoles tras una colisión en el sector de Pavas, frente al Hotel Colors.

Según destacaron las autoridades, en el sitio se presentó un accidente de tránsito entre un vehículo liviano y una motocicleta.

El hombre, que viajaba en la moto, sufrió múltiples heridas de gravedad producto del incidente.

En la escena, Cruz Roja lo aborda politraumado y lo declaran sin signos vitales.

La Cruz Roja recibió la alerta del caso a las 8:04 a.m. y movilizó al sitio una unidad de soporte avanzado.