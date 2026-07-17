El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó nuevos detalles sobre el accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes en Lindora, Pozos de Santa Ana, donde un motociclista perdió la vida y el conductor del vehículo involucrado fue detenido tras dar positivo en la prueba de alcoholemia.

Vea acá: En fotos: Así quedó la escena de mortal accidente en Santa Ana

De acuerdo con el informe de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, el reporte ingresó a las 5:15 a.m.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Randall Sandoval.

Los agentes determinaron que la víctima era un hombre de apellido Elizondo, de 58 años, quien viajaba en una bicimoto cuando colisionó con un vehículo liviano.

Producto del fuerte impacto, Elizondo falleció en el sitio antes de poder ser trasladado a un centro médico.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Randall Sandoval.

El OIJ indicó además que el conductor del automóvil, un hombre de apellido Tejeda, de 22 años, fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.

Por disposición del Ministerio Público, el sospechoso quedó detenido y será presentado ante las autoridades judiciales para que se determine su situación legal.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Randall Sandoval.

El accidente ocurrió en las cercanías de Terrazas Lindora y durante varias horas provocó importantes afectaciones al tránsito, debido al cierre de uno de los carriles mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer cómo ocurrió el hecho.