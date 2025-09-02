El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un accidente de tránsito que tuvo lugar la noche del lunes en Río Blanco, Liverpool en Limón.

Según detallaron las autoridades, el hecho se presentó a eso de las 8:00 p.m.

En apariencia, un hombre viajaba en motocicleta, cuando por razones que se desconocen habría colisionado contra un camión.

A raíz del impacto, el hombre de apellido Chavarría, de 49 años, fue declarado sin signos vitales en la escena.

“Agentes judiciales se apersonaron para realizar levantamiento del cuerpo del mismo, el cual será remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia”, destacó OIJ.

El caso continúa en investigación para esclarecer los hechos.