Un motociclista falleció la madrugada de este domingo luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de La Uruca, en San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima, de momento sin identificar, murió en el lugar tras impactar contra un muro divisorio.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia fue atendida a las 3:36 a.m.. Según las primeras investigaciones, el motociclista circulaba por la zona cuando, aparentemente, se produjo una colisión entre 2 vehículos.

Las autoridades presumen que esa situación habría provocado que el conductor de la motocicleta perdiera el control del vehículo, saliéndose de la vía hasta chocar violentamente contra un muro divisorio.

Agentes judiciales se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente y se trabajará en confirmar oficialmente su identidad.

El OIJ indicó que el caso permanece bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias que provocaron la muerte del motociclista.