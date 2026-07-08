Mortal accidente en La Uruca: joven motociclista fallece en el sitio

Un joven de 19 años falleció la noche de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en La Uruca, San José, según información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada de apellido Walker. De manera preliminar, los agentes indicaron que el hecho se registró alrededor de las 9:30 p.m., cuando el joven viajaba en motocicleta en sentido este-oeste.

Según la versión inicial, el motociclista habría colisionado contra el costado de un vehículo que en ese momento realizaba un giro a la izquierda para ingresar, al parecer, a un establecimiento de la zona.

Producto del impacto, Walker falleció en el sitio. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente.