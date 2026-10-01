Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Un hombre de 39 años, identificado por las autoridades judiciales con el apellido Mora, perdió la vida la mañana de este jueves tras sufrir un trágico accidente de tránsito en el sector de La Sabana, distrito de Mata Redonda, San José.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del hecho ingresó pasadas las 5:00 a. m., cuando el masculino desplazaba a bordo de una motocicleta cerca de la entrada a la ruta 27.

Por razones que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo, derrapó sobre la vía y colisionó contra la barrera divisoria. Debido al impacto, la víctima falleció en el sitio.

Agentes del OIJ se apersonaron a la escena para realizar la inspección de la vía, la recolección de indicios y el posterior levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.