Mortal accidente en La Radial: Adulto mayor fallece tras choque con cabezal

Un hombre de 72 años, de apellido Vásquez, falleció la mañana de este lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector de La Radial, en Alajuela.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado a eso de las 5:40 a.m.

Según la información preliminar, el adulto mayor viajaba en una motocicleta cuando, por razones que se investigan, fue impactado por un cabezal.

Producto del fuerte golpe, el hombre falleció en el sitio.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.