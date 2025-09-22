Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes en Ulloa de Heredia, a un kilómetro del centro comercial Real Cariari sobre la Autopista General Cañas, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer en condición crítica.

Mortal accidente en la General Cañas. Foto: Wilbert Hernández.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo involucrado habría colisionado contra un montículo de tierra a un costado de la vía, golpeó unos estañones y posteriormente ocasionó el vuelco del vehículo.

Mortal accidente en la General Cañas. Foto: Wilbert Hernández.

En el lugar fue declarado sin signos vitales un hombre adulto, mientras que una mujer adulta fue trasladada en condición crítica al Hospital México.

Mortal accidente en la General Cañas.

En la atención de la emergencia participaron una unidad básica, una unidad de soporte y una unidad de rescate.

Mortal accidente en la General Cañas. Foto: Wilbert Hernández.

El accidente generó fuertes presas en la zona debido al denominado “efecto mirón”.

El paso vehicular se habilitó parcialmente alrededor de las 6:00 a.m., con 2 carriles cerrados y solo uno en funcionamiento, lo que permitió una mayor fluidez en el tránsito hacia la altura del Castella.

Mortal accidente en la General Cañas. Foto: Wilbert Hernández.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente.