Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes en Ulloa de Heredia, a un kilómetro del centro comercial Real Cariari sobre la Autopista General Cañas, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer en condición crítica.
De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo involucrado habría colisionado contra un montículo de tierra a un costado de la vía, golpeó unos estañones y posteriormente ocasionó el vuelco del vehículo.
En el lugar fue declarado sin signos vitales un hombre adulto, mientras que una mujer adulta fue trasladada en condición crítica al Hospital México.
En la atención de la emergencia participaron una unidad básica, una unidad de soporte y una unidad de rescate.
El accidente generó fuertes presas en la zona debido al denominado “efecto mirón”.
El paso vehicular se habilitó parcialmente alrededor de las 6:00 a.m., con 2 carriles cerrados y solo uno en funcionamiento, lo que permitió una mayor fluidez en el tránsito hacia la altura del Castella.
Las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente.