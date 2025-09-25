Este jueves se presentó un mortal accidente de tránsito que involucró a una motocicleta, una buseta y un vehículo pesado.

Según el reporte, una persona que viajaba en la moto perdió la vida producto del incidente.

Debido a esta colisión y la atención respectiva de la emergencia, conductores reportan grandes presas en el sitio.

El accidente tiene lugar exactamente sobre la Autopista Bernardo Soto, específicamente frente a la Dos Pinos.

La escena quedará en manos de las autoridades correspondientes.